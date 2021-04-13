Відень продовжив жорсткий локдаун – ситуація в реанімаціях "на межі"

Через загрозу перевантаження реанімаційних відділень лікарень Відень вирішив продовжити локдаун ще на два тижні, до 2 травня.

Про це повідомив у понеділок, 12 квітня, мер австрійської столиці Міхаель Людвіг, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Я знаю, що це - непопулярні заходи, але зважаючи на кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, що зростає, вони є необхідними", - наголосив Людвіґ після наради влади міста з експертами.

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При цьому очне навчання у школах Відня заплановано відновити з 25 квітня, повідомив Людвіг.

Протягом 11 квітня в Австрії у відділеннях інтенсивної терапії перебували понад 600 пацієнтів, з яких 245 - у Відні. У землях на сході Австрії відзначають стрімке поширення британського варіанту коронавірусу, яким активно заражаються і молоді люди. Щодня число пацієнтів у реанімаціях лікарень Відня зростає від двох до п'яти осіб.

"Це ніби невелика цифра, але у сумі, за тенденцією, вона викликає велике занепокоєння. (...) Ситуація не драматична, але серйозна", - наголосив мер Відня.

У низці австрійських земель, також у Відні, з 1 квітня знову ввели жорсткі обмеження задля стримання поширення чергової хвилі коронавірусу. Запроваджене носіння масок типу FFP-2 у центральних та людних районах міста, вихід з домівок дозволений тільки для задоволення нагальних потреб і на роботу, заборонена робота магазинів, ресторанів та кафе, крім як навинос, а також різноманітних культурних закладів, школи працюють в дистанційному режимі.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, в Австрії, де мешкають 8,9 мільйона жителів, від початку пандемії COVID-19 коронавірусом заразилися майже 579 тисяч людей, 9,7 тисячі з підтвердженим інфікуванням померли.

Нагадаємо, Австрія домовляється з РФ про закупівлю вакцини "Спутник V", і канцлер Себастіан Курц днями заявив, що переговори "де-факто підійшли до кінця".