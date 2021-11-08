У Болгарії продавали сертифікати про вакцинацію за $265, посередник - кандидат в депутати

Болгарський телеканал NOVA опублікував розслідування щодо масштабної схеми продажу сертифікатів про вакцинацію нещепленим людям.

Про це пише "Європейська правда".

Журналістам вдалося з'ясувати, що фальшиві сертифікати робляться лише за два дні. Кожен документ коштує 450 левів (близько $265). За словами посередника, лише один лікар щодня видає від 15 до 30 фальшивих довідок.

Журналісти за 1350 левів отримали три сертифікати, в яких було зазначено використання вакцини Janssen, яка передбачає одну дозу. Гроші медикам передавалися через посередника.

Сертифікати завантажуються із Національної інформаційної системи охорони здоров'я Болгарії. Свідоцтво про вакцинацію отримала і болгарка, яка мешкає в Україні.

У ході розслідування також з'ясувалося, що посередником є ​​кандидат у депутати Величко Георгієв від партії "Національний фронт за порятунок Болгарії".

Представник НФСБ, який був партнером ГЕРБ щодо коаліції у попередньому уряді, був знятий прихованою камерою і заявив, що його неможливо зловити. За його посередництва людям було видано три сертифікати без звернення до лікаря. За даними розслідування, зазначені у довідках дози вакцин знищили.

Лідер НФСБ Валерій Симеонов оголосив, що в понеділок відбудуться збори керівництва партії, на яких обговорюватимуть виключення Георгієва. Партія закликає його негайно піти у відставку.

За болгарським законодавством, кандидат у депутати має імунітет, але представник генерального прокурора вже заявив, що попросить про зняття недоторканності.

Як відомо, у Болгарії відбудуться треті парламентські вибори в цьому році, голосування призначене на 14 листопада.

Нагадаємо, у Болгарії 2 листопада повідомили про 310 смертей, пов'язаних з коронавірусом, що стало новим максимумом для країни з 6,9 млн населення.

У Болгарії найнижчий показник вакцинації від коронавірусу серед країн ЄС. Якщо в середньому у Євросоюзі повністю щеплені 75% дорослих, у Болгарії це - 25,5%.