Як повернутися в Україну, якщо втратив за кордоном паспорт

Для туриста, що поїхав на відпочинок за кордон, ця історія звучить жахливо: у вас вкрали паспорт, або ви загубили паспорт, а попереду – літак додому. І ви не розумієте, як на нього потрапити, бо в аеропорту потрібно показати документи, яких у вас просто немає!

Про те, як убезпечитися від проблем наперед та що робити, якщо це вже сталося, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки та дивіться у пояснюючому відео.

Коротка інструкція про те, як повернутися в Україну без паспорта:

1) Ви маєте піти до місцевої поліції.

У консула, який оформлюватиме вам посвідку, законодавство вимагає прикріпити до справи будь-яку довідку з поліції про те, що ви звернулися до них через втрату або крадіжку документів.

2) З цією довідкою ви йдете до посольства чи консульства.

Важливо: "почесні консульства" не підходять.

3) Щоби прискорити оформлення, у консульстві бажано довести, що ви – це ви.

Найшвидше посвідку виписують, якщо ви маєте із собою айді-картку чи "внутрішній паспорт". Тоді документ можуть оформити за лічені хвилини. Допомагає також копія/скан вкраденого або загубленого паспорта, або додаток "Дія"; втім, із ними доведеться трошки почекати. Та навіть якщо немає геть ніяких документів – вам все одно допоможуть, але це може затягнутися, не виключено, що на кілька днів.

4) Готуйтеся, що ця послуга – не безкоштовна.

Потрібно буде оплатити оформлення документа (еквівалент $30 у місцевій валюті). У багатьох консульствах ця процедура налагоджена і є кілька варіантів оплати, у тому числі на місці. Втім, є можливість оформити посвідку на повернення в Україну безкоштовно.

Крім того, швидше за все, перед походом до консульства доведеться витратитися на фотокартку. Розмір – 3,5х4,5 см (або 1,38x1,77 дюйма). Технічні можливості накладати оцифроване фото у консульствах є не завжди.

5) Тепер можете летіти додому, але не будь-яким шляхом.

Бажано повертатися прямим рейсом. Пересадки можливі, але не будь-які.

Детально про цей порядок дій та особливості в окремих країнах читайте в матеріалі Сергія Сидоренка Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки та пояснюючому відео.