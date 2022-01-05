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НАТО-реальність: як зробити допомогу від Альянсу максимально ефективною

Аналітика коротко
Середа, 5 січня 2022, 10:49

Сьогоднішня безпекова ситуація навколо України потребує принципово нових форм реагування.

Про те, як зробити допомогу від НАТО максимально ефективною та про те, як прибрати правила та норми, що заважають їй читайте в колонці юриста-міжнародника, керівника проєкту "Нотатки Атлантиста" Олександра Калініченка 4 формати від НАТО: як Альянс може допомогти Україні протистояти агресії РФ

Калініченко пише, що пропозиції щодо стратегії розв’язання "української кризи" серед лідерів держав та фахівців у сфері безпеки з країн НАТО можна умовно розділити на чотири групи:

  1. Дипломатія стримування та пошуку компромісу з Росією без надання Україні суттєвої допомоги у зміцненні оборонного потенціалу, особливо в компонентах летального озброєння (політичне керівництво ФРН);
  2. Адаптація діючих інструментів співпраці Альянсу для оперативної допомоги Україні, що передбачає підсилення економічних санкцій проти Росії, тимчасове розміщення додаткових навчально-тренувальних місій (Джон Болтон, політичне керівництво Канади), надання певної кількості летального озброєння на рівні двосторонніх домовленостей між країнами-членами НАТО і Україною (конгресмени Тед Круз та Мітч МакКоннелл, політичне керівництво Великої Британії);
  3. Створення принципово нової ініціативи стримування для України як індивідуальної програми підтримки або як продовження програми розширених можливостей Альянсу (Александр Вершбоу);
  4. Активне залучення військових сил Альянсу для забезпечення стратегічного паритету з Росією, прискорене надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та інтенсифікація процедури підготовки України до вступу в Альянс (політичне керівництво країн Балтії та Польщі, Андерс Фог Расмуссен).

Автор зазначає, що перший варіант дій фактично призводить НАТО до аналога "Мюнхенської змови" або "Нової Ялти", чого, власне, і прагне Росія своїми дестабілізаційними діями в регіоні. Олександр Калініченко вважає, що це дефолт Альянсу як системи колективної оборони цивілізованого демократичного світу.

Четвертий варіант, коли "нас замість нас" захистять та фактично поширять на Україну дію безпекових гарантій згідно зі статтею 5 Договору про колективну оборону НАТО, пише експерт, також не є реальним.

Отже, треба зосередитися на аналізі переваг другої та третьої пропозицій.

Детальніше про це - у колонці Олександра Калініченка 4 формати від НАТО: як Альянс може допомогти Україні протистояти агресії РФ.

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