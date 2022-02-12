На в’їзді до Парижа розвернули сотні автівок з "конвоїв свободи" проти ковід-обмежень

На в’їздах до столиці Франції поліція розвернула сотні автомобілів так званих "конвоїв свободи" проти обмежень для протидії пандемії коронавірусу.

Як повідомляє BFMTV, про це повідомили у префектурі поліції, пише "Європейська правда".

На в’їзді в місто в районі Сен-Клу, на південно-західній околиці, зупинили колону з 450 автомобілів. Ще одну, з 30 машин, зупинили на вулиці Порт-де-Шампере, ще в іншому місці - колону з 20 автомобілів.

#Manifestation | Interception des convois et verbalisation systématique des contrevenants par les policiers et les gendarmes. pic.twitter.com/OyIHh4sHsT — Préfecture de Police (@prefpolice) February 12, 2022

Паралельно поліція перевіряла людей, які мали з собою каністри з бензином, молотки тощо. У деяких вилучили речі, що свідчать про підготовку до можливих сутичок з поліцією.

#Manifestation 📢 | Place Denfert-Rochereau : 5 interpellations pour des personnes munies de fronde et de matériel de protection.

➡️ Saisies de matériel + verbalisations pic.twitter.com/i0aQFleoXT — Préfecture de Police (@prefpolice) February 12, 2022

Загалом поліція склала вже понад 300 адмінпротоколів.

Нагадаємо, Париж заборонив в’їзд на території міста автопротестувальникам, які називають себе "конвоями свободи" проти триваючих коронавірусних обмежень. Автоколони вирушили з південної Франції в середу, щоб зібратися в Парижі і Брюсселі, надихаючись демонстраціями в Оттаві, столиці Канади.

Щоб не допустити акції, стягнули близько 7200 співробітників поліції і жандармерії.