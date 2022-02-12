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На в’їзді до Парижа розвернули сотні автівок з "конвоїв свободи" проти ковід-обмежень

Субота, 12 лютого 2022, 16:02

На в’їздах до столиці Франції поліція розвернула сотні автомобілів так званих "конвоїв свободи" проти обмежень для протидії пандемії коронавірусу.

Як повідомляє BFMTV, про це повідомили у префектурі поліції, пише "Європейська правда".

На в’їзді в місто в районі Сен-Клу, на південно-західній околиці, зупинили колону з 450 автомобілів. Ще одну, з 30 машин, зупинили на вулиці Порт-де-Шампере, ще в іншому місці - колону з 20 автомобілів. 

Паралельно поліція перевіряла людей, які мали з собою каністри з бензином, молотки тощо. У деяких вилучили речі, що свідчать про підготовку до можливих сутичок з поліцією. 

Загалом поліція склала вже понад 300 адмінпротоколів. 

Нагадаємо, Париж заборонив в’їзд на території міста автопротестувальникам, які називають себе "конвоями свободи" проти триваючих коронавірусних обмежень. Автоколони вирушили з південної Франції в середу, щоб зібратися в Парижі і Брюсселі, надихаючись демонстраціями в Оттаві, столиці Канади. 

Щоб не допустити акції, стягнули близько 7200 співробітників поліції і жандармерії.

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Франція Коронавірус

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