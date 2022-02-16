Чи стане Придністров’я плацдармом для агресії РФ

У Придністровському регіоні розташовані війська РФ - Оперативна група російських військ (ОГРВ).

Про те, наскільки реальною є загроза і яких саме небезпек варто очікувати з Придністров’я, у короткому наочному відео пояснили експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко та редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко. Також про це можна прочитати у статті "Молдовська загроза": чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров’я.

Що являє собою ОГРВ? Сама по собі Оперативна група є досить нечисельною: два мотострілецьких батальйони плюс підрозділ управління. Загалом це – від 1500 до 1700 військовослужбовців РФ.

Та ще важливіше – хто саме там служить. Переважна більшість складу ОГРВ комплектується з місцевих жителів, які мають російське громадянство.

Річ у тім, що на відміну від усіх інших військових РФ, військовослужбовці ОГРВ мають мінімум шансів поїхати служити кудись в іншу гарячу точку, де Росія веде військову діяльність. Зрештою, вони не мають навіть військової підготовки!

На відміну від солдатів, командний склад ОГРВ приїжджає з Росії. Вони нелегально приїжджають через Кишинівський аеропорт.

Значно чисельнішими за російський контингент є незаконні військові формування так званої "Придністровської Молдавської республіки".

Чисельність незаконних військових формувань Придністров’я оцінюється у 7-8 тисяч осіб. Їхня основа – чотири мотострілецькі бригади. Дві на півдні (у Тирасполі та Бендерах), одна у центрі, в Дубоссарах, одна на півночі, у Рибниці. Проте ці бригади – неповного складу. В деяких із них чисельність не перевищує 500 осіб. Для розгортання у повноцінні бойові одиниці вони потребуватимуть докомплектування.

Окрім мотострілецьких бригад, є також артилерійський та зенітно-артилерійський полки, батальйони спецназу, розвідувальний, танковий, інженерно-саперний, зв’язку та ремонтний. Також до "військових" можна додати частини "Міністерства держбезпеки" та "Міністерства внутрішніх справ", але проблеми від цього не зникають.

На озброєнні російської армії та їхніх проксі в окупованій частині Молдови є легка бронетехніка, переважно БТР та БРДМ-2, протитанкові гармати та міномети.

Є і наступальне озброєння – танки Т-64 (офіційно 18 машин, але свідки кажуть, що менше) та РСЗВ типу "Град".

Але чи вміють військові ними користуватися?

Російський контингент, включаючи проксі-війська, розташовані у Придністровському регіоні Молдові, явно поступається частинам Збройних сил України, розташованим в Одеській області, за всіма показниками – і за потенціалом, і за рівнем підготовки, і за мотивацією, і за чисельністю.

Тож, відкриття "молдовського фронту" наступу на Україну з боку Придністров’я навряд чи є можливим.

Однак гібридні дії з боку Росії, диверсії, розвідувальна діяльність тощо на території Одеської області не виключені. Не дарма найбільш підготовленими формуваннями Придністров’я є підрозділи спецпризначення.

Докладніше – у відео "Європейської правди", а також у матеріалі "Молдовська загроза": чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров’я.