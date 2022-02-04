Сікорський щодо загроз вторгнення РФ в Україну: людям треба повідомляти, якими є ризики

Цього тижня група євродепутатів відвідала Київ. Серед них і колишній глава МЗС Польщі Радослав Сікорський – непересічний дипломат, який чудово знає Україну.

Він очолював МЗС протягом семи років, у тому числі в розпал російської агресії; саме він вів переговори з Януковичем під час Революції гідності; він запускав Східне партнерство, прагнучи дати Києву нові можливості тощо.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко скористався можливістю та поспілкувався з політиком щодо створеного Росією напруження в регіоні та її відносин із Заходом. Повне інтерв’ю можете прочитати в матеріалі Радослав Сікорський: У разі нападу на вас Росія воюватиме не з Україною, а з НАТО.

Коротко - про що говорив Радослав Сікорський:

"Путін хоче відчувати себе на рівних з Китаєм, на рівних з ЄС та США. А для цього він хоче бути лідером багатонаціонального чогось – чи то імперії, чи організації, чи просто групи держав з Росією на чолі. Наявність України у цій схемі є ключовою.

Він справді вважає, що Європа має віддати Україну, і навіть був готовий заплатити – згадайте 15 мільярдів, які він пообіцяв Януковичу, а частину навіть заплатив.

Тому для Путіна бажано було би отримати всю Україну. А план-мінімум – перетворити Україну на failed state.

Те, як нині розвивається Україна – зовсім не в його планах".

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"Польські військові кажуть, що російські війська хоч і скупчені біля ваших кордонів, але не приведені у бойову готовність. Однак їхні війська поруч, зовсім неподалік Харкова, а далі неподалік – Дніпро.

Втім, схоже, що головня ідея – залякати Україну.

Домогтися зміни влади, виконання "Мінська". Надати Донбасу вето щодо рішень всієї держави. Але як ні – то, можливо, відкусити шмат території. Все ж ми не можемо читати думки Путіна".

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"Україна має шанси на успіх у всій цій конфронтації, але все одно вам треба готуватися до різних варіантів розвитку. І готувати не лише вашу армію, а й ваше суспільство. А цього я не бачу. У Маріуполі, у Запоріжжі у мене враження, що нічого не відбувається.

Я розумію, що ваша влада прагне уникнути паніки, але все одно, є можливість готувати людей до наступних місяців, коли виклики для України – найвищі за 30 років. Навіть не нагнітаючи паніку, людям треба повідомляти, якими є ризики. І треба здійснювати оборонні закупівлі".

Повне інтерв’ю - в матеріалі Радослав Сікорський: У разі нападу на вас Росія воюватиме не з Україною, а з НАТО.