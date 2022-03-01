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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Вівторок, 1 березня 2022, 18:32

Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію схвалили 637 голосами "за", тільки 13 євродепутатів виступили "проти", 26 утрималися.

Резолюція засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС. 

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Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ.

Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, євродепутати висловили непохитну підтримку України та її зусиль приєднатися до європейської спільноти.

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в Європарламенті у вівторок закликав Європейський Союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство. 

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

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