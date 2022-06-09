Чому сигналізація не врятує від угону

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В Україні щорічно викрадають близько 12 000 автомобілів. У зоні ризику можуть виявитися авто абсолютно будь-якого бренду.

Як відомо, автосигналізація не рятує від угону, а лише сигналізує про спробу. Звук сирени не відлякує викрадача, не приваблює увагу оточуючих і став досить звичайним і звичним.

І як виявилося, навіть на сучасній машині відключення сигналізації відбувається самим що ні на є простим способом. Так і сталося з автомобілем, про який ми вам сьогодні розповімо.

В руки до наших фахівців потрапив чи не в напіврозібраному вигляді Lexus з встановленою протиугінною системою VamSystem, який зловмисники так і не змогли викрасти.

Що ж сталося?

З крила викруткою витягли повторювач повороту, і замкнули його проводку.

Зняли "пильовик", і перекусили проводи, які підходять до штатних клаксон.

Розбили праве заднє скло і зайнялися роботами в салоні.

Зняли панель, що закриває лінію підводки до OBD.

Витягли щиток приладів, зняли всю облицювання передньої панелі, зірвали майже усю центральну консоль, зламали механічний замок коробки передач.

І наостанок намагалися розкрити всі життєво важливі блоки управління, в які зазвичай встановлюють протиугінні блокування, пов'язані з управлінням двигуном. Але і тут нічого не виявили.

Який підсумок?

Сигналізація не запобіжить викрадення, а ось установка протиугінної системи в нестандартному місці, навпаки, створить зловмисникам масу проблем.

Як працює протиугінна система VamSystem?

На відміну від інших захисного приладдя, система блокує до 7 компонентів вашої машини (кермо, двигун, педаль електроніку тощо). Для кожної "ластівки" ми підбираємо індивідуальний захист, тому шахраї не зможуть її викрасти, навіть якщо вже працювали з такою ж моделлю машини. До речі, підходить система на всі автомобілі, навіть на гібридні.

Які ще переваги?

Протиугінні системи "VAM" не оснащені модулями GSM, тому не передають радіосигнали.

Що це означає?

Для шахраїв більше не видно, де саме розташована система, а тому й демонтувати її та вкрасти авто важче.

До речі, що зі встановленням?

Якщо ви мешкаєте в Києві, ласкаво просимо на Машинобудівну 41-Б. Майстри налаштують та встановлять систему.

Далеко їхати? Без проблем, технічні спеціалісти вже виїжджають до вашого гаражу – будемо встановлювати прямо там.

Отже, шукайте та замовляйте надійні протиугінні системи на vam-system.com.ua та дивіться нас на Youtube: VAM SYSTEM UA.

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