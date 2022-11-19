Як вибрати хорошу косметику: поради, які стануть в нагоді (рос)

Сегодня ассортимент косметических средств огромен и разнообразен, поэтому выбрать хорошую косметику — это тот еще квест. Она должна быть гипоаллергенной и качественной.

Важно и с цветом не ошибиться, и для кожи уходовые средства правильно подобрать. Еще один значимый критерий при покупке — качество. Ведь речь идет о средствах, которые мы используем регулярно.

Ниже приведены общие советы для тех, кто заботиться о своей коже и внешности, планируя в будущем покупать косметику достойного качества:

- Срок годности. Знайте, что, если на упаковке указан срок годности косметики более 3-х лет, значит, в ней преобладают консерванты и прочие вредные компоненты. Если говорить в целом о косметике, то хорошие продукты имеют срок годности не более одного года.

- Состав. Обязательно обращайте внимание на состав косметического средства. В дешевой косметике преобладают вредные вещества, а в качественной – только натуральные компоненты.

- Производитель. На упаковке обязательно указана страна, выпускающая товар и бренд.

- Аромат. Косметика хорошего качества не имеет сильно выраженного, резкого запаха – это признак того, что в ее составе имеются натуральные ингредиенты.

5 причин покупать косметику в интернете

Многие покупают косметику в режиме онлайн по ряду причин:

- в интернете можно почитать отзывы о конкретном продукте;

- можно сравнить цену, быстро выбрать косметику, отвечающую вашим финансовым возможностям;

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