Глава Міноборони Данії: Україна не може атакувати з F-16 територію РФ

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна може використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території.

Главу данського Міноборони цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Копенгаген передає Києву зброю за умови, що вона буде використана для того, щоб "вигнати ворога з території України".

"І не більше того. Такі умови, чи це танки, чи винищувачі, чи щось інше", – зауважив Еллеманн-Єнсен.

Напередодні данський уряд пообіцяв працювати над тим, щоб інші країни долучилися до коаліції і "зробили свій внесок у боротьбу за свободу України".

20 серпня президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди був у Данії.

На зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.

Під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.