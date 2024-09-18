Швеція відклала переговори про безпеку з Туреччиною через проблеми з літаком

Через проблему з літаком, який віз шведську делегацію, Стокгольм попросив відкласти переговори з Туреччиною про безпеку – перші відтоді, як Швеція стала членом Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У літака з міністрами закордонних справ і юстиції Швеції, який вирушав до Туреччини, виникли технічні проблеми, пояснило шведське МЗС.

Екіпажу і пасажирам не загрожувала безпосередня небезпека, і для зустрічі буде призначена нова дата, додало відомство.

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Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард і міністр юстиції Гуннар Строммер мали провести свою першу зустріч з турецькими посадовцями, щоб обговорити пакт безпеки.

Цей документ сторони погодили раніше, коли вели переговори про схвалення Туреччиною заявки Швеції на членство в НАТО.

Туреччина схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу в січні 2024 року після більш ніж річної затримки через стурбованість позицією Швеції щодо груп і осіб, яких вона вважає терористами, і через ембарго на постачання зброї, яке Стокгольм пізніше скасував.

Швеція вступила до НАТО в березні 2024-го.