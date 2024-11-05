До Українського легіону в Польщі надійшло понад 500 заявок, зокрема з Британії та США

До Українського легіону в Польщі станом на початок листопада подали понад 500 заявок із 30 країн світу.

Про це повідомило агентство Укрінформ, передає "Європейська правда".

Як повідомили агентству представники рекрутингового центру, що діє від початку жовтня при генконсульстві України в Любліні, за місяць роботи отримано понад 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу.

Співробітники центру вважають це хорошим результатом, звертаючи увагу, що це лише початок їхньої роботи.

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Представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу легіону, зазначив, що найбільше заявок надходять від українців та українок, які проживають у Польщі чи Чехії.

Водночас, за його словами, є заявки й і з віддалених географічно регіонів – Британії, Ірландії, Канади та США.

Він акцентував: 90% заявок отримано від чоловіків, 10% – від жінок. За віком – приблизно половину заявок отримано від молоді до 25 років.

"Якщо говорити про військові спеціальності, то молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА. Старші особи схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення", – зауважив представник центру.

Також, за словами представника, заявки подають різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які за кордоном працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками.

Жінки, як правило, цікавляться медичними спеціальностями.

"Але є і такі, які цікавилися спеціальністю снайпера",– зауважив працівник центру, додаючи, що немає жодних обмежень щодо вибору військової спеціалізації.

Нагадаємо, 2 жовтня голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.

Наприкінці місяця тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що країна готова тренувати українських рекрутів, проте спершу Україна має зібрати достатньо людей.