У Єврокомісії кажуть, що 18-й пакет санкцій проти РФ вступить в силу цього тижня
18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, затверджений ще 18 липня, вступить в силу до кінця поточного тижня.
Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" 5 серпня, повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста.
Вступ в силу 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ відбудеться до кінця цього тижня, наголосила речниця Єврокомісії.
"18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся", – повідомила Подеста.
Вона додала, що наразі Єврокомісія "повністю зосереджена на виконанні санкційних пакетів, які ми вже ухвалили".
"Санкції – це те, над чим потрібно постійно працювати, оскільки існують способи їх обходу. Тому нам потрібно знаходити нові способи імплементації санкцій, які ми затвердили, і це частина природного процесу", – розповіла речниця Єврокомісії.
Аріана Подеста заявила також, що Комісія "працює над майбутніми санкціями, щоб чинити ще більший тиск на Росію".
Як повідомляла "Європейська правда", 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.
Україна вже подала конкретні пропозиції до наступного, 19-го пакета санкцій Євросоюзу.