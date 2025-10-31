Росія оприлюднила відповідь на 19-й пакет санкцій ЄС

Росія у відповідь на 19-й пакет антиросійських санкцій ЄС оголосила про розширення списку європейців, яким заборонений в’їзд до РФ.

Про це МЗС Росії повідомило на своєму сайті 31 жовтня, пише "Європейська правда".

У відомстві назвали останній пакет санкцій ЄС, як і всі попередні, нелегітимним та заявили, що у відповідь на ці "недружні дії" російська сторона розширила список представників євроінституцій, країн-членів Євросоюзу і ряду європейських держав, яким заборонений в'їзд на територію РФ.

Йдеться, зокрема, про співробітників силових відомств, державних і комерційних організацій, громадян країн-членів Євросоюзу та інших західних держав, що відповідають за військову підтримку України.

Нагадаємо, Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Він, зокрема, передбачає заборону імпорту російського СПГ через 6 місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року – для довгострокових контрактів.

Також пакет містив санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту" РФ, що збільшило загальну чисельність підсанкційних суден до 558.

У наступний, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії мають увійти додаткові тарифи на товари з РФ та Білорусі, а також санкції проти російської енергетики та фінансових інституцій.