Зеленський прибув до Туреччини, Єрмак у складі делегації

Президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини вночі 19 листопада.

Про це журналістам повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Вночі Зеленського в Анкарі зустріли турецькі посадовці. За інформацією джерела "Європейської правди" у складі делегації українського лідера, разом із Зеленським до Туреччини прибув голова Офісу президента Андрій Єрмак.

На фото з прибуття українського президента до Туреччини видно, що його там зустрів секретар РНБО Рустем Умєров.

Фото: ОПУ

Зауважимо, що візит Єрмака у складі української делегації відбувається на тлі резонансного розслідування НАБУ "Мідас". "Українська правда" повідомляла, що ключові представники влади, наближені до Зеленського, радять йому звільнити главу ОП Єрмака після цього розслідування.

Варто звернути увагу, що у липні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводив зустріч Єрмаком, який тоді перебував у країні разом з українською делегацією, що прибула для третього раунду перемовин з РФ.

Зеленський раніше анонсував, що під час візиту до Туреччини проведе зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом щодо справедливого миру для України.

ЗМІ писали, що в ході візиту до Туреччини український президент зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. А за даними агентства Bloomberg, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан може передати результати переговорів із Зеленським до Москви.