Навроцький про "мирний план": ціною миру не може бути досягнення цілей агресора

Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що будь-який план припинення війни повинен бути прийнятий передусім Україною як жертвою агресії і не винагороджувати агресора.

Про це він написав в Х у суботу, передає "Європейська правда".

Навроцький заявив, що будь-який мирний план щодо припинення війни в Україні, розв'язаної Російською Федерацією, має бути прийнятий у Києві.

"Саме Україна є жертвою злочинної агресії Путіна, і саме українці, за підтримки США та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", – написав він.

Президент Польщі також наголосив, що пропозиції щодо припинення війни Росії проти України повинні враховувати той факт, що Росія є державою, яка не виконує угоди.

"Будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін. Ціною миру в жодному разі не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресора, а агресором була і є Російська Федерація", – заявив Навроцький.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні, а також дедалі додаткового проєкту документа про гарантії безпеки.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

