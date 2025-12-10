Угорський міністр розкритикував зустріч колег із ЄС у Львові, на яку не поїхав

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока розкритикував неформальну зустріч колег із інших країн Євросоюзу, яка відбудеться 10-11 грудня у Львові, як "політичне шоу брюссельської войовничої еліти".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Бока написав, що мета зустрічі європейських міністрів у Львові – "продемонструвати підтримку вступу України до ЄС та чинити подальший політичний тиск на всі держави-члени, де ще цінують факти та здоровий глузд".

"Ця подія є черговою театральною виставою, політичним шоу брюссельської войовничої еліти. Тому я не беру участі в цій зустрічі. Угорщина, як і раніше, послідовно виступає проти членства України в ЄС і не погоджується на те, щоб гроші угорського народу надсилалися до України", – додав він.

Угорський міністр ще в листопаді говорив, що не буде відсутній на неформальній зустрічі у Львові, але і тоді, і зараз не сказав, чи буде Угорщина представлена на ній кимось іншим.

Відомо, що у зустрічі має взяти участь єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, яка перебуває в Україні з дводенним візитом.

Нагадаємо, що під час головування Угорщини в Раді Євросоюзу у другій половині 2024 року низка держав також свідомо понижували рівень участі у заходах, протестуючи проти неузгоджених "мирних" ініціатив Віктора Орбана.