Будріс: якщо НАТО погодиться на вимоги Росії, наслідком буде нова війна

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс наполягає, що російська позиція на переговорах з США не є прийнятною і лише посилить небезпеки у регіоні.

Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, повідомляє з Брюсселя "Європейська правда".

Литовський міністр, як і чимало його колег по НАТО, заявив, що наразі немає жодних свідчень про готовність Росії до мирної домовленості, окрім варіанта, коли всі погодяться на російський ультиматум, що є, на його переконання, неможливим.

"Так, ми бачимо зусилля США, але ж з боку Росії немає жодної гнучкості. Вони просто намагаються переконати міжнародну спільноту, що порушення фундаментальних міжнародних принципів – це нормально. Але ми з цим не згодні", – пояснив він.

Серед ключових питань він назвав неможливість міжнародного визнання окупованих територій "російськими".

"Якщо ми визнаємо територіальні здобутки Росії, то це моментально вбиває міжнародне право. Наслідком будуть нові напади і ще більше загроз як для сусідів Росії, так і повсюди", – наполягає міністр.

У ситуації, яка складається, єдиним варіантом дій для НАТО є посилення підтримки України, наголосив він.

"Нам треба робити те, що ми робимо зараз – підтримувати Україну. І ми маємо готуватися на роки вперед – як Литва вже робить – адже ми взяли зобов'язання 0,5% ВВП для посилення безпеки України на 10 років. Якщо всі європейські нації зроблять це, цього вистачить для оборони України", – повторив Будріс позицію Вільнюса, що лишається сталою попри зміни урядів.

Інші міністри також заявили, що Альянс "не сприйме нову Ялту" як результат домовленості з РФ.

Раніше про різке зростання підтримки ЗСУ у відповідь на вимоги Росії заявила Норвегія, яка дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ