Бельгія відкинула нову схему ЄК щодо росактивів та просить не знецінювати її страхи

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево наполягає, що нова, ще не оприлюднена пропозиція Європейської комісії про передачу Україні заморожених активів РФ є категорично неприйнятною.

Про це міністр заявив журналістам перед початком міністерської зустрічі НАТО.

Очікується, що у середу Європейська комісія затвердить і оприлюднить нову пропозицію щодо "репараційного кредиту", який є схемою для часткової передачі Україні заморожених російських активів. Утім, ще до цього оприлюднення Бельгія виступила з жорсткою критикою підготовленого документа.

Прево заголосив, що його уряд вважає невдалою саму ідею використання репараційного кредиту як механізму підтримки України.

"Бельгія, поза сумнівом, підтримує те, що необхідно покрити фінансові потреби України. Але є різні варіанти, як це зробити. Ми неодноразово говорили, що вважаємо варіант репараційного кредиту найгіршим з усіх можливих, оскільки він ризикований, такого ніколи ніхто раніше не робив", – заявив, зокрема, міністр, зачитуючи перед журналістами заготовлену офіційну заяву.

За його словами, уряд Бельгії продовжує "наполягати на альтернативі, а саме на запозиченні ЄС необхідних сум на ринку".

Також міністр звинуватив Європу у знеціненні тих аргументів, які звучать від бельгійців.

Наприкінці листопада, намагаючись вплинути на рішення, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер письмово виклав їх у листі на ім'я президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

"У листі мого прем'єр-міністра чітко викладені всі занепокоєння. Це – законні та обґрунтовані занепокоєння. Однак у нас є прикре відчуття, що нас не почули. Наші занепокоєння знецінюють. Текст, який комісія представить сьогодні, не відповідає на наші занепокоєння належним чином", – виклав Прево позицію уряду.

Влада Бельгії означає, що у разі ухвалення такого рішення Єврокомісія "залишить Бельгію наодинці з ризиками".

"Ми вимагаємо, щоб ризики, з якими стикається Бельгія в результаті цієї схеми, були повністю покриті. Ми просто прагнемо уникнути потенційно катастрофічних наслідків для держави-члена, яку просять проявити солідарність, не пропонуючи такої ж солідарності натомість", – обурився міністр.

Настільки жорстке відкидання нової схеми з боку Бельгії, де зберігається левова частка заморожених російських активів, робить украй малоймовірним затвердження пропозиції ЄК на саміті у грудні. Це своєю чергою ставить під питання фінансову стабільність України у 2026 році.

Як повідомляла "Європейська правда", у Єврокомісії дійсно отримали лист прем’єра Бельгії про росактиви, але кажуть, що "робота триває".

Водночас інші країни ЄС виступають проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні.

