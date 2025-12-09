G7 розглядає можливість використання всіх заморожених активів РФ на користь України

Держави G7 вивчають можливість використати всі заморожені активи Росії, аби сприяти досягненню справедливого та тривалого миру в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів країн G7, яку оприлюднили 8 грудня, пише "Європейська правда".

Міністри фінансів країн G7 8 грудня провели віртуальну зустріч разом із керівниками Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також Ради з фінансової стабільності.

Держави заявили про готовність розглянути можливість використання всіх заморожених російських коштів для сприяння миру в Україні.

"Ми продовжимо співпрацювати з метою розробки широкого спектра варіантів фінансування для підтримки України, включно із потенційним використанням усіх російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях до виплати Росією репарацій, з метою припинення війни та забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні", – йдеться в заяві.

Також G7 пообіцяла підтримувати українську владу у проведенні реформ, зокрема у боротьбі з корупцією та покращенні управління державними підприємствами.

Міністри наголосили на готовності посилити тиск на Росію у разі провалу мирних перемовин. На зустрічі також обговорювали зміцнення співпраці з міжнародними партнерами та підвищення колективної економічної та фінансової стійкості.

Нещодавно сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні. Головним противником лишається уряд Бельгії. Днями президентка ЄК зустрілася із прем’єром Бельгії та канцлером Німеччини задля обговорення росактивів.

Зауважимо також, що альтернативу "репараційній позиці" заблокувала Угорщина.