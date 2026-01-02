Сибіга поговорив з главою МЗС Кіпру, який почав головувати у Раді ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з кіпрським колегою Константіносом Комбосом, обговоривши із ним початком головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

Про це Сибіга розповів 2 січня у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, у розмові дипломати зосередилися на просуванні процесу вступу України до ЄС, поглибленні двостороннього співробітництва, зміцненні оборонної співпраці та підвищенні енергетичної стійкості України.

"Ми також обмінялися думками щодо спільних мирних зусиль та їх координації протягом кіпрського головування в ЄС. Я поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та наслідки повітряного терору Росії", – повідомив Сибіга.

Він подякував Комбосу за підтвердження того, що підтримка України та зусилля з припинення війни будуть серед ключових пріоритетів кіпрського головування в ЄС.

1 січня Володимир Зеленський поговорив з президентом Кіпру, який почав головування у Раді ЄС.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування.

