Axios: Зеленський наступного тижня може відвідати США або зустрінеться з Трампом в Давосі

Президент Володимир Зеленський наступного тижня можу відвідати США для зустрічі з Дональдом Трампом, або зустрінеться з ним в Давосі.

Про це стало відомо Axios від українських посадовців, передає "Європейська правда"

Українські посадовці сказали, що існує ймовірність того, що Зеленський наступного тижня відвідає США, щоб зустрітися з Трампом і остаточно узгодити угоду про гарантії безпеки.

Іншим варіантом є зустріч двох лідерів під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше цього дня Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України "фактично готовий" до фіналізації з президентом США Дональдом Трампом.

7 січня, нагадаємо, українська делегація проводила зустрічі з американською командою у Парижі.

Також українська команда проводила консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участю США, НАТО, Єврокомісії та Євроради.

6 січня у Парижі відбулися переговори "коаліції рішучих" за особистої участі Зеленського. Після зустрічі він заявив, що на цей час вже "є відповіді" щодо багатьох складових європейських гарантій, у тому числі стримуючого контингенту.