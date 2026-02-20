Угорщина заявила, що блокуватиме 90 млрд євро Україні від ЄС до відновлення "Дружби"

Угорщина оголосила, що блокуватиме виділення Україні кредиту у 90 млрд євро від ЄС, доки не буде відновлено поставки російської нафти через трубопровід "Дружба".

Про це заявив у п’ятницю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що Україна шантажує Угорщину, "зупинивши транзит нафти у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підняти ціни на пальне перед виборами".

"Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро до відновлення транзиту нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", – оголосив угорський міністр.

Він стверджує, що, блокуючи транзит нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба", Україна порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною. "Ми не піддамося цьому шантажу", – заявив Сійярто.

Видання FT повідомило з посиланням на 4 джерела, що посол Угорщини в ЄС у п'ятницю висловив заперечення проти запозичення коштів для України шляхом випуску боргу, гарантованого бюджетом ЄС.

24 лютого ЄС повинен остаточно схвалити виділення 90 млрд євро Україні у 2026-27 роках.

Рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро, саміт ЄС ухвалив 19 грудня.

При цьому саміт ЄС схвалив виняток для Угорщини, Словаччини, і Чехії – вони не братимуть участі у виділенні цього кредиту.