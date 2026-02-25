ЄС про результат наради з Угорщиною та Словаччиною щодо "Дружби": "ризику поки немає"

Координаційна група ЄС на експертному рівні за участі Угорщини, Словаччини та Хорватії у середу, 25 лютого, у форматі відеоконференції обговорила стан справ навколо нафтопроводу "Дружба" та дійшла до висновку, що на даному етапі його зупинка не несе загрози енергетичній безпеці Євросоюзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії з енергетичних питань Анна-Кайса Ітконен.

Зупинка транспортування російської нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба" наразі не несе загрози енергобезпеці цих держав, дійшли до висновку експерти ЄС.

"Сьогодні вранці відбулося засідання Координаційної групи з питань нафти, під час якого обговорювався поточний стан безпеки постачання та будь-які короткострокові ризики, зокрема пов'язані з пошкодженням південної гілки нафтопроводу "Дружба"… На даному етапі безпосереднього ризику для безпеки постачання в ЄС немає, оскільки і Угорщина, і Словаччина мають нафтові резерви", – наголосила Ітконен.

Вона розповіла, що Угорщина та Словаччина підтвердили, що розпочали використання своїх надзвичайних запасів нафти з резервів.

Варто зауважити, що усі держави-члени ЄС мають запаси нафти яких вистачає мінімум на три місяці, саме для врегулювання подібних ситуацій.

Група також розглянула альтернативні маршрути для забезпечення безперебійного постачання нафти до відповідних країн.

"Існує альтернативний шлях постачання для Угорщини та Словаччини – це трубопровід Adria з Хорватії. Під час зустрічі хорватська сторона підтвердила, що нафтопроводом Adria до Угорщини та Словаччини вже транспортується сира нафта неросійського походження", – повідомила речниця Єврокомісії.

Вона додала, що "додаткові партії неросійської нафти, законтрактовані компанією MOL Group, прямують до нафтового термінала Хорватії, що дозволить підтримувати безпеку постачання Угорщині та Словаччині".

"Ми продовжуємо моніторинг ситуації та підтримуємо тісний контакт з усіма відповідними державами-членами, а також з Україною. Контакти відбуваються на найвищому рівні Комісії. Під час свого вчорашнього візиту до Києва президентка (Єврокомісії) фон дер Ляєн подякувала прем'єр-міністру Хорватії Пленковичу за допомогу в забезпеченні та збільшенні транспортування нафти до Угорщини та Словаччини через Адріатичний трубопровід. Президентка також закликала прискорити ремонтні роботи на "Дружбі", – відзначила посадовиця ЄС.

Вона запевнила, що Єврокомісія вживає "всіх можливих заходів на всіх рівнях для забезпечення безпеки постачання в Угорщину та Словаччину".

"На завершення: ми рішуче засуджуємо російські атаки на енергетичну інфраструктуру України", – підсумувала Анна-Кайса Ітконен.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина заблокувала виділення Євросоюзом 90 млрд євро для України, а також затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ, і погрожує не знімати вето, доки Київ не поновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російської повітряної атаки.

23 лютого словацький прем’єр Роберт Фіцо доручив зупинити аварійні постачання електроенергії Україні, та заявив, що може переглянути позицію Словаччини щодо вступу України у ЄС; ідентичним кроком погрожує Угорщина.

Братислава стверджує, що Україна нібито не дозволяє словацьким фахівцям відвідати місце удару по нафтопроводу "Дружба", аби побачити ситуацію.

24 лютого у Києві президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві закликала президента України Володимира Зеленського прискорити ремонт "Дружби".