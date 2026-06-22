Опонент Стармера Бернем заявив про плани боротись за лідерство у Лейбористській партії 

Мер Великого Манчестера Енді Бернем, який нещодавно переміг на довиборах у Британії, оголосив, що висуне свою кандидатуру на посаду лідера Лейбористської партії після того, як прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про свою відставку.

Бернема цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Бернем подякував Стармеру за лідерство та відданість справі в такий складний період.

"Його рішення знаменує початок перехідного періоду, і важливо, щоб цей процес відбувався впорядковано та відповідально. Я висуну свою кандидатуру в рамках цього процесу", – підтвердив політик..

Бернем зазначає, що пріоритетами Лейбористської партії мають бути "прогрес у сферах економічного зростання, вартості життя, державних послуг, житлового будівництва та можливостей для наступного покоління".

Як відомо, 22 червня прем’єр Британії Кір Стармер оголосив про відставку.

Після цього лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж висунув вимогу про проведення загальних виборів.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.