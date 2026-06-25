В Італії за добу померли п'ятеро осіб на тлі екстремальної спеки

Остання хвиля спеки в Італії забрала життя п’яти людей менш ніж за 24 години, при цьому температура на більшій частині території країни піднялася до 41°C.

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

Після того як у вівторок 57-річний чоловік помер під час роботи в полі неподалік від Лоді, у передмісті Мілана, у середу було повідомлено ще про чотири випадки смерті: 61-річний працівник виноградників у районі П’яченци; 56-річний чоловік, у якого стався смертельний напад під час відвідування могили батьків на кладовищі в Гарласко; бездомний, знайдений мертвим на площі в Неаполі; та робітник, який знепритомнів під час проведення ремонтних робіт на об’єкті водогосподарської інфраструктури в районі Падуї.

Екстремальна спека також виявила перевантаження італійської електромережі. За даними RAI, повторювані відключення електроенергії призвели до збоїв у роботі систем кондиціонування в кількох великих містах, зокрема в галереї Уффіці у Флоренції в середу.

Керівництво музею було змушене обмежити кількість відвідувачів і тимчасово призупинити продаж квитків, оскільки системи охолодження ледве справлялися з навантаженням.

Наразі 18 італійських міст перебувають у стані найвищого рівня теплової тривоги. Кілька регіональних урядів заборонили будівельникам та кур’єрам працювати на відкритому повітрі в найспекотніші години дня, хоча деякі працівники протестували, стверджуючи, що ці обмеження загрожують їхнім і без того нестабільним доходам.

Головні профспілки Італії закликали уряд використати надзвичайні резервні фонди для компенсації працівникам, які змушені припинити роботу через спеку. Вони стверджують, що працівники, чия робота наражає їх на небезпечні для життя температури, не повинні обирати між захистом свого здоров’я та втратою заробітної плати.

Повідомляли, що у Франції середа й четвер оновили рекорди як найспекотніші дні за увесь час спостережень.

Крім того, за оцінкою профільного інституту в Мадриді, останні кілька днів екстремальної спеки могли стати фактором більшої кількості смертей.