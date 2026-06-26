У Франції тисячі домівок лишились без світла через аварії у мережі, пов'язані зі спекою

На вечір 25 червня понад 50 тисяч домівок у Франції залишились без світла через аварії на тлі екстремальної спеки.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Оператор мережі розподілу електроенергії Enedis повідомив про задіяння бригад швидкого реагування через підвищені ризики аварій на тлі екстремальних температур.

Станом на 19 годину через інциденти, пов’язані зі спекотною погодою, без світла були близько 50 тисяч споживачів у різних регіонах. У більшості випадків йшлося про незначні несправності, які можливо усунути за кілька годин.

Окремі локальні аварії сталися також у столиці Парижі, там постачання відновили майже одразу.

"Вкрай сильна спека упродовж багатьох днів з температурою, що не падає нижче 25°C навіть уночі, може призводити до розігрівання ґрунтів під асфальтним покриттям до 80°C, що створює ризики для підземних кабелів – особливо у великих містах", – пояснили у пресслужбі оператора. Відтак ризик аварій залишиться підвищеним, доки погода не покращиться.

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень.