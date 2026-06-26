Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист до березня 2028 для всіх українців, крім дезертирів

У пʼятницю, 26 червня, Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік, до 4 березня 2028 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, виняток складатимуть ті, хто втікає від служби в українському війську.

"Ми сьогодні представляємо пропозицію щодо продовження тимчасового захисту ще на один рік… – до 4 березня 2028 року", – заявив Бруннер.

Водночас він повідомив, що пропозиція Єврокомісії "враховує оборонні потреби України, що еволюціонують, та її потреби у відновленні".

"Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Це те, про що Україна нас просила, і це те, що ми робимо", – наголосив єврокомісар.

Магнус Бруннер додав, що це питання "широко обговорювалося з нашими українськими партнерами, нашими українськими друзями, а також, звісно, з нашими державами-членами".

Він наголосив, що це "захистить сім'ї, які побудували життя в Європі та інтегрувалися в приймаючі суспільства, наприклад, знайшовши роботу, роблячи внесок в економіку ЄС, вивчаючи мову, відвідуючи школу, відкриваючи бізнес".

Варто зауважити, що наступним кроком має стати обговорення та затвердження пропозиції Єврокомісії Радою ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

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