Спадкоємиця престолу Іспанії стала десантницею і увійшла в історію

Спадкоємиця іспанського королівського престолу, принцеса Леонор Астурійська завершила базову підготовку десантниць у Військовій школі парашутистів у Мурсії на південному сході Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Цей курс став доповненням до військової підготовки, яку Леонор проходить у Вищій академії повітряних та космічних сил (AGA) у Сан-Хав'єрі.

Таким чином, спадкоємиця престолу стала першим членом королівської родини, яка пройшла курс стрибків з парашутом, оскільки ні її батько Феліпе VI, ні дідусь Хуан Карлос I не робили цього під час своєї військової підготовки.

Принцеса Астурійська опанувала базові техніки парашутного стрибка з автоматичним розкриттям парашута, так само, як це роблять інші члени різних підрозділів з парашутною підготовкою ВПС, Сухопутних військ, ВМС та Цивільної гвардії.

Навчальний план тривав два тижні і передбачав фізичний тест, імітацію стрибків з висоти з вежі навчального полігону – тобто підготовку до того, щоб потім стрибнути з висоти 400 метрів – і уроки з того, як правильно приземлятися.

Крім того, іспанська принцеса навчилася стрибати з парашутом у нічний час.

Після завершення цього навчального періоду вона отримала диплом та значок десантника разом із рештою своїх близько п’ятдесяти однокурсників.

Таким чином, майбутня королева завершила третій із своїх курсів військової підготовки і готується розпочати навчання за спеціальністю "Політологія" у вересні цього року в кампусі в Гетафе мадридського Державного університету імені Карлоса III.

Як дочка короля Феліпе VI та королеви Летиції, Леонор є наступницею на іспанський престол і після сходження стане головнокомандувачкою Збройних сил Іспанії.

Леонор розпочала свою військову кар'єру у Військовій академії в Сарагосі у віці 17 років, а потім приєдналася до ВМС для навчального плавання, що тривало кілька місяців.

З вересня минулого року вона перебуває на службі у ВПС і вже здійснила свій перший самостійний політ.

Нагадаємо, у квітні принцеса Нідерландів Амалія офіційно розпочала службу в Королівських повітряних силах.

Повідомляли також, що принцеса Швеції, яка вчиться на офіцера, пройшла підготовку у Повітряних силах.