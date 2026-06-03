"Навіть Росії потрібно, щоб Україна була в НАТО": Зеленський і Рютте про членство в Альянсі

Генеральний секретар НАТО та президент України у Києві заявили, що жодна зі сторін не відмовляється від потреби вступу України в Альянс.

Про це вони заявили, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на спільній пресконференції в Києві.

Генсек Альянсу наголосив, що рішення про майбутній вступ України, ухвалене раніше, лишається чинним. "На саміті у 75-ту річницю Альянсу (в 2024 році. – "ЄП") було також рішення про незворотний шлях України до НАТО", – наголосив він.

Генсек визнав, що стосовно членства досі немає одностайності союзників, але технічно сторони готуються до вступу.

"З практичної точки зору, ЗСУ дедалі більше інтегруються з НАТО. Ми дедалі частіше використовуємо однакові стандарти. Наша оборонна промисловість стає дедалі більш взаємопов’язаною. НАТО навчається в України щодо технологій безпілотників та протидії безпілотникам, але і Альянс все ще може допомогти Україні, наприклад, у веденні повітряного бою тощо. Тож ми здатні допомагати одне одному", – пояснив він.

Президент України зі свого боку підтвердив, що на зустрічі Ради Україна-НАТО, що відбулася у Києві, звучала підтримка вступу України до Альянсу.

"Сьогодні багато країн говорили, що вони бачать Україну в НАТО. І це правда, абсолютно велика кількість, більшість. І ніхто не сказав, що не хоче бачити, хоча дехто промовчав з цього приводу", – додав Володимир Зеленський, визнавши, втім, що формальної одностайності немає і саме це лишається перепоною.

Відповідаючи на уточнювальне запитання "ЄП" про те, чи чекає він появи одностайності, президент дав зрозуміти, що розраховує переконати скептиків.

"Більшість країн дійсно вже розуміє, що Україна в НАТО потрібна самому Альянсу не менше, ніж Україні. А це така довга розмова… Я вважаю, що і русскім потрібно, щоб Україна була в НАТО. Бо в майбутньому може бути боляче, якщо Україна не в НАТО", – додав він.

За інформацією "ЄП", аргументи президента на користь останнього ґрунтуються зокрема на тому, що членство України в НАТО дасть РФ гарантії ненападу з боку ЗСУ попри те, що під її контролем лишаються окуповані території.

Нагадаємо, у квітні Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу зараз не стоїть на порядку денному, зокрема тому, що його гальмують чотири держави – Німеччина, Словаччина, Угорщина та США.

Як писала "Європейська правда", згідно з опитуваннями, більшість українців підтримують вступ до НАТО, але не повністю довіряють Альянсу.