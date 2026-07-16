"Велика несподіванка": в ЄС відреагували на відставку Федорова

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, коментуючи відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони, заявив, що ця новина стала для нього несподіванкою.

Про це єврокомісар сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Коли Кубілюса спитали, чи чув він про те, що Федоров може подати у відставку, він відповів: "Так, і це стало великою несподіванкою".

Кубілюс розповів, що дорогою до Хелма з Варшави отримав повідомлення про те, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко подасть у відставку.

"Дійсно, іноді зміни в уряді потрібні. І ми чули від співрозмовників тут, у Києві, новий прем’єр-міністр підходить для цієї посади", – зазначив він.

Водночас Кубілюс додав, що його найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону і що буде з міністром оборони.

"Ми дуже тісно співпрацювали й досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим – і до, і особливо після того, як він очолив Міноборони. За цей період вдалося дійсно багато досягнути. Включаючи майже щоденні дипстрайки по Москві, Петербургу, в Омську, в Криму тощо", – сказав він.

У контексті відставки Федорова Кубілюс також зауважив, що в ЄС це поставить питання, чому таку людину замінюють.

"Для нас дуже важливо продовжувати те, що ми розпочали – особливо щодо фінансування України. 60 мільярдів – це величезна сума. Ми з Михайлом Федоровим та Сергієм Боєвим добре спрацювалися. Затверджений перший перелік озброєння є перший часовий графік (використання європейського фінансування – ЄП), що стосується виробництва дронів. Всі домовленості та процедури як з боку України, так і з боку ЄС працюють ефективно, і перші кошти вже надійшли в Україну", – заявив він.

Також єврокомісар анонсував перерахування Україні чергового траншу цього тижня, який "може піти на ракети, на винищувачі та на деяке інше дуже важливе для України обладнання".

"Також є майбутні плани, щодо антибалістичної системи "Фрея" та щодо виробництва в Україні своєї балістики. Дуже важливо, щоби всі ці плани збереглися", – резюмував Кубілюс.

За даними джерел "Української правди" у фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський не буде вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. замість Федорова буде внесено кандидатуру Ігоря Клименка, який наразі є виконувачем обов'язки міністра внутрішніх справ.

Сам Федоров підбив підсумки на посаді міністра оборони, зазначивши, що не встиг зробити і запевнивши, що продовжує свою місію, щоб "перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації".

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