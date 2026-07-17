Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей.

"Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Бруннером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося", – зазначив він.

За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав.

Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію.

Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також Норвегія та Ісландія, що не входять до ЄС, вимагають від Європейської комісії термінового блокування видачі шенгенських віз для росіян.

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