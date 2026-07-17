Угорщина блокує кластери 2 і 3 для України, але погодилася на кластер 2 для Молдови

Під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у пʼятницю, 17 липня, Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України, але погодилася щодо кластера №3 для Молдови – однак, цей варіант не знайшов підтримки більшості держав ЄС і жодного рішення не прийняли.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел в ЄС.

Угорщина погодилася почати процес відкриття кластера №3 для Молдови, але не підтримала його відкриття для України, у результаті відкриття кластерів заблоковане для обох держав.

"Сьогодні COELA обговорювала результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови з тим, щоб затвердити їх та надіслати обом державам офіційні листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції по обом кластерам. Але Угорщина дала зелене світло лише надсиланню листа Молдові щодо кластера №3", – розповів один зі співрозмовників "Європейської правди".

Але ряд представників інших держав ЄС виступили проти такого розділення України та Молдови у перемовинах про вступ і не підтримали цей варіант.

У результаті, через відсутність консенсусу, було вирішено повернутися до питання затвердження результатів скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови на наступному засіданні COELA у середу, 22 липня.

Варто зауважити, що 22 липня – останнє засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) перед літньою перервою.

Перша зустріч експертів з розширення у Брюсселі після літніх відпусток запланована на 1 вересня.

Як повідомляла "Європейська правда", у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив що відкриття решти 4 кластерів не відкладають на "після літа".

Європейський Союз опублікував документ зі спільною позицією щодо критеріїв закриття вступних переговорів з Україною за 6-м кластером.

Нагадаємо, що Угорщина раніше блокувала відкриття для України кластерів 2-6 на технічному рівні, але досить швидко погодилась зняти вето з кластера 6.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.