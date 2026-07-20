В Іспанії обвалився фонтан під час святкування перемоги збірної: є загиблий та поранені

В іспанському Сьюдад-Родріго, що в провінції Саламанка, вранці 20 липня загинув підліток внаслідок обвалу частини фонтану під час святкування перемоги іспанської національної збірної з футболу на чемпіонаті світу.

Про це пише El Pais, передає "Європейська правда".

Як зазначається, внаслідок обвалу фонтану загинув 13-річний хлопець, ще двоє людей зазнали поранень.

Підліток перебував усередині фонтану, відомого як "Арбол Гордо", коли обвалилася верхня платформа. Як зазначається, він потрапив під обвал каменів і опинився в пастці, отримавши серйозні травми, після чого його доставили до міського медичного центру, де він помер.

"Те, що мало стати святкуванням перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу, перетворилося на трагедію для всієї громади Сьюдад-Родріго", – йдеться у заяві міської ради у зв’язку з трагедією.

Також міська рада оголосила три дні офіційного жалоби.

У січні одна людина загинула і 283 отримали поранення внаслідок феєрверків під час новорічних святкувань в Італії.

Також нагадаємо, у новорічну ніч сталася трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана в підвальному приміщенні, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн. Згодом стало відомо, що один із поранених загинув після того, як медики місяць боролися за його життя.