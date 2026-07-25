У Бельгії затримали інтернку НАТО з Канади: підозрюють у шпигунстві

У Бельгії затримали інтернку структури Північноатлантичного альянсу за підозрами у шпигунстві в інтересах третьої країни.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У суботу 25 липня Федеральна прокуратура Бельгії повідомила про затримання інтернки Штабу Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SHAPE) після того, як вона привернула увагу внутрішньої служби безпеки.

Жінка є громадянкою Канади китайського походження. Її підозрюють у шпигунській діяльності в інтересах третьої країни та членстві у злочинній організації.

Затримання відбулося ще у п’ятницю, у четвер поліція провела обшуки у неї вдома та на робочому місці.

У Литві цього тижня повідомили про розслідування щодо литовського громадянина, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

У Німеччині оборонну промисловість попередили про загрозу шпигунства з боку РФ.