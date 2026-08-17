У Литві пропонують скоротити час транзиту для громадян РФ

У Литві депутат Сейму Арвідас Анушаускас зареєстрував поправки до Закону про державний кордон та його охорону, якими пропонується обмежити час транзиту через литовську територію для громадян Росії шістьма годинами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Свою ініціативу депутат пояснив тим, що росіяни дедалі частіше порушують правила транзиту через Литву.

Анушаускас зазначає, що цей проєкт не суперечить законодавству Європейського Союзу і не змінює в односторонньому порядку максимальний 24-годинний ліміт тривалості, встановлений Регламентом Ради від 2003 року.

За його словами, закон чітко передбачає об’єктивні обставини – такі як поломка транспортного засобу, ДТП, черги на кордоні та несприятливі погодні умови, – за яких транзит може тривати довше, за умови, що він не перевищить встановлений ЄС максимальний 24-годинний ліміт.

Для забезпечення контролю за дотриманням правил Арнушаускас пропонує використовувати наявну інфраструктуру автоматичного розпізнавання автомобільних номерних знаків, що дозволило б у режимі реального часу фіксувати початок і закінчення транзиту, а також будь-які відхилення від маршруту.

Депутат також письмово звернувся до прем’єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса, закликавши негайно оцінити ефективність чинних заходів контролю за транзитом і виробити узгоджену позицію Литви на урядовому рівні. Законодавець звернув увагу на спрощений режим транзиту через литовську територію для громадян Росії, які подорожують між основною частиною РФ та Калінінградською областю.

Він також звернувся до міністра закордонних справ Кястутіса Будріса та міністра внутрішніх справ Мартінаса Кателінаса. У своєму зверненні депутат наголосив на необхідності вжиття заходів на міжнародному рівні.

"Регламент ЄС від 2003 року, що допускає 24-годинний транзит, був ухвалений у зовсім інших геополітичних умовах. Сьогодні Росія веде війну проти України та здійснює гібридні операції проти Європейського Союзу. Тому я закликаю уряд та відповідальних міністрів ініціювати перегляд цього регламенту ЄС", – зазначив він.

Запропонований депутатом трирівневий план дій передбачає посилення контролю за прямим транзитом на національному рівні, узгодження єдиної позиції з Латвією, Естонією, Польщею та іншими державами, а також офіційне звернення до Європейської комісії з пропозицією внести зміни до нормативно-правових актів.

У разі схвалення Сеймом запропоновані законодавчі поправки набудуть чинності 1 січня 2027 року.

За даними Служби охорони державного кордону, минулого року через територію Литви за спрощеними транзитними документами проїхало майже 13 тисяч легкових автомобілів із російськими реєстраційними номерами.

Було зафіксовано більш ніж чотирикратне збільшення кількості випадків зловживання цим режимом: кількість порушень зросла з 360 у 2024 році до 1493 у 2025 році.

Спрощений транзит до Калінінграда здійснюється відповідно до угод між Європейським Союзом і Росією.

Нагадаємо, у лютому у Литві проходили міжвідомчі функціональні навчання на державному рівні для оцінки контролю спрощеного транзиту до російського Калінінграда.

Варто зазначити, що у Литві допускали можливість зупинити транзит до і з Калінінграда через ситуацію з метеокулями, що залітали з білоруського боку.

Зокрема, пропонував закрити кордон й обмежити транзит президент Литви Гітанас Науседа.

На цьому тлі господар Кремля Владімір Путін погрожував Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.