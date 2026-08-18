Президент США Дональд Трамп опублікував карту, на якій Ормузька протока позначена "новою територією" Сполучених Штатів.

Зображення глава Білого дому розмістив у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп опублікував карту Ормузької протоки з підписом: "Нова територія США".

Трамп вперше заявив про свій намір оголосити Ормузьку протоку територією США у п'ятницю на мітингу в Нью-Джерсі. Однак пізніше, за даними Wall Street Journal, посадовець Білого дому заявив, що Трамп жартував.

В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.

18 серпня Трамп заявив, що наразі не ведуться і не заплановано жодних переговорів з Іраном.