Трамп опублікував карту, де Ормузька протока – "нова територія" США
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Новини — Вівторок, 18 серпня 2026, 19:55 —
Новини — Вівторок, 18 серпня 2026, 19:55 —
Президент США Дональд Трамп опублікував карту, на якій Ормузька протока позначена "новою територією" Сполучених Штатів.
Зображення глава Білого дому розмістив у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".
Трамп опублікував карту Ормузької протоки з підписом: "Нова територія США".
Трамп вперше заявив про свій намір оголосити Ормузьку протоку територією США у п'ятницю на мітингу в Нью-Джерсі. Однак пізніше, за даними Wall Street Journal, посадовець Білого дому заявив, що Трамп жартував.
В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.
18 серпня Трамп заявив, що наразі не ведуться і не заплановано жодних переговорів з Іраном.
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