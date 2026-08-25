У Польщі чоловік спровокував масове побиття трьох українців після "лекції про Волинь"

У польському Радомі 34-річний чоловік після розмови про походження та Волинську трагедію спровокував масовий напад на трьох 20-річних українців.

Про це повідомляє польське видання Onet, пише "Європейська правда".

Інцидент стався 2 серпня між 5:00 та 6:00 на вулиці Мальчевського в Радомі (Мазовецьке воєводство), однак польські ЗМІ повідомили про нього лише через кілька тижнів. За даними прокуратури, 34-річний житель Любліна Томаш Г. приїхав до Радома на весілля та після його закінчення почав блукати містом.

"На вулиці Мальчевського він зустрів трьох молодих українців. Він зав’язав з ними розмову, питав, звідки вони. Сталася суперечка. Однак йому щось не сподобалося в тому, як вони йому відповідали. Вони своєю чергою розповіли, що він хотів прочитати їм лекцію про Волинь", – розповів у розмові з MójRadom прокурор Цезарій Ольтажевський із місцевої районної прокуратури.

Після цього чоловік покликав трьох або чотирьох молодиків, які проходили на іншому боці вулиці, та сказав їм, що це українці.

"На ці слова ті відреагували дуже бурхливо, і почався напад", – розповів Ольтажевський.

Згодом до побиття долучилися ще кілька людей. Загалом нападників було восьмеро.

Троє українців отримали тілесні ушкодження, переважно голови та обличчя. Точний ступінь травм має встановити судово-медичний експерт.

Прокурор також розповів Gazeta Wyborcza, що після нападу Томаш Г. "ніби нічого й не сталося" замовив таксі та поїхав.

Поліції вдалося встановити особу головного підозрюваного. Його вже доставили до прокуратури, де йому висунули обвинувачення у застосуванні насильства або незаконних погроз з дискримінаційних мотивів, а також в участі у бійці або побитті.

Чоловік визнав свою провину та дав детальні пояснення. Зокрема, він підтвердив, що під час інциденту перебував у стані алкогольного сп’яніння.

До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція продовжує розшукувати інших учасників побиття. Правоохоронці перевіряють записи міських камер спостереження. Розслідування ускладнює те, що затриманий не знав інших нападників.

Нагадаємо, оприлюднене у липні опитування CBOS показало, що вперше у країні кількість противників прийому біженців з України перевищила кількість прихильників такого рішення.

Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців в країні, висловив сподівання, що це "тимчасове явище".

Читайте також: Свято ксенофобії у державі ЄС: Брюссель має відреагувати на антиукраїнські напади в Польщі.