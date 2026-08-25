ЗМІ: США повертають своїх дипломатів до посольств на Близькому Сході після евакуації

Державний департамент США готується повернути американських дипломатів до посольств на Близькому Сході, які були евакуйовані до та під час війни з Іраном; це свідчить про те, що адміністрація США не очікує повернення до тотальних воєнних дій проти Тегерану.

Про це йдеться у внутрішніх документах Держдепу, з якими ознайомилося видання The New York Times, передає "Європейська правда".

Згідно з документами, цього тижня може розпочатися повернення співробітників дипломатичної служби та скасування надзвичайних заходів, вжитих у дипломатичних представництвах США на Близькому Сході.

Про ці зміни також розповіли троє американських посадовців, які висловилися на умовах анонімності, оскільки не мали повноважень спілкуватися з пресою.

Поповнення дипломатів має відбутися попри те, що мирні переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, а адміністрація Дональда Трампа розпочала масштабну економічну операцію проти іранського режиму.

До посольств, у яких планується відновити повний штат співробітників, належать представництва в Ізраїлі, Лівані, Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії, Омані, Іраку та Кувейті. Дипломати, відряджені до деяких із цих країн, з міркувань безпеки працювали з дому, а не в посольствах.

У своїй заяві Державний департамент зазначив, що "постійно переглядає стан безпеки дипломатичних представництв по всьому світу" і на цій основі коригує чисельність персоналу у дипмісіях.

Чинні та колишні посадовці Держдепу заявили, що передислокація персоналу сигналізує про послаблення напруженості, попри застопорені переговори між Сполученими Штатами та Іраном щодо продовження 60-денного припинення вогню, термін дії якого закінчився минулого тижня.

Експосадовці застерігають, що повернення дипломатів та деяких членів їхніх сімей до регіону може сигналізувати про бажання адміністрації Трампа уникнути відновлення бойових дій, але не гарантує тривалого миру між країнами.

"Повернення співробітників посольства не зв’язує їм рук для вжиття заходів проти Ірану в майбутньому", – сказав Роберт Данін, колишній заступник помічника державного секретаря з питань Близького Сходу.

Нагадаємо, 17 серпня президент США Дональд Трамп закликав Іран "підняти білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Перед тим він говорив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

Також він запевняв, що США наразі не ведуть і не планують жодних переговорів з Іраном.