Військовий комітет НАТО обговорить допомогу Україні 18-19 вересня у Данії

Найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – 18-19 вересня у Копенгагені (Данія) проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів, під час якого обговорить подальші кроки за результатами саміту НАТО в Анкарі, і зокрема – військову підтримку України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомили у пресслужбі Альянсу.

Військовий комітет НАТО обговорить допомогу Україні на конференції на рівні начальників генштабів 18-19 вересня в Копенгагені.

"Військовий комітет проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів 18–19 вересня 2026 року в Копенгагені, Данія. Засідання очолюватиме голова Військового комітету (CMC) адмірал Джузеппе Каво Драгоне", – повідомили в НАТО.

У засіданні також візьмуть участь верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО з трансформації (SACT) адмірал П’єр Вандьє.

"Високе військове керівництво НАТО обговорить подальші кроки за підсумками саміту НАТО в Анкарі, зокрема подальше зміцнення колективного стримування й оборони Альянсу, інновації та технології, а також підтримку України", – розповіли в пресслужбі НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", на саміті в Анкарі лідери держав-членів НАТО ухвалили спільне рішення про те, що у 2026-2027 роках Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 млрд євро.

Зокрема, внесок Німеччини у дворічну підтримку України, погоджену на саміті НАТО в Анкарі, становитиме близько 23 млрд євро, передбачених у федеральному бюджеті на 2026 та 2027 роки для військової допомоги України.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі американського президента Дональда Трампа й Володимира Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

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