Axios: США більше не планують нових масштабних операцій проти Ірану

Держсекретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив кільком своїм закордонним колегам, що Сполучені Штати не здійснюватимуть нових масштабних ударів по Ірану.

Про це виданню Axios стало відомо від власних джерел, пише "Європейська правда".

Повідомлення Рубіо, адресоване міністрам закордонних справ кількох країн-союзниць, пролунало на тлі переконання США, що вони спроможні достатньо натиснути на Іран морською блокадою.

Джерела повідомили, що Рубіо окреслив поточну політику адміністрації Трампа щодо Ірану під час телефонних розмов із кількома своїми колегами.

Американські посадовці зазначають, що очищення від мін більшої частини Ормузької протоки, а також той факт, що останніми тижнями все більше танкерів проходять південною смугою протоки, суттєво зменшує вплив Ірану на світові енергетичні ринки.

Як повідомило джерело, обізнане з ситуацією, посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які очолюють переговори з Іраном, у середу мають відвідати Центральне командування Збройних сил США для отримання брифінгів щодо ситуації на місці подій.

Натомість, за його словами, основна увага приділяється іншим засобам тиску, зокрема ініціативі щодо санкцій, оголошеній цього тижня.

Американський посадовець зазначив, що, хоча Рубіо чітко дав зрозуміти, що США не планують повернення до масштабних бойових операцій, він не виключив ударів у разі, якщо Іран завдасть удару першим.

Інший американський посадовець зазначив, що розмінування ВМС США Ормузької протоки є переломним моментом у війні, що значною мірою нейтралізує одне з головних джерел впливу Ірану.

Другий американський посадовець зазначив, що, як очікується, така політика буде реалізуватись принаймні до закінчення проміжних виборів, після чого питання про нову військову кампанію може знову постати на порядку денному.

Як повідомлялось, Сполучені Штати 24 серпня розпочали операцію "Економічний вигнанець", спрямовану проти Ірану та його союзників. Ця операція розширює категорії вторинних санкцій щодо організацій та країн, які здійснюють операції з Тегераном.

Державний департамент США готується повернути американських дипломатів до посольств на Близькому Сході, які були евакуйовані до та під час війни з Іраном.