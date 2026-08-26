Трамп прокоментував візит глави ЦРУ до Москви

Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту американського директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

Про це він сказав під час спілкування з американськими ЗМІ, його цитує Sky News, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чому Реткліфф поїхав до Росії, про що стало відомо у вівторок, 25 серпня.

"Він був там у рамках майже рутинної поїздки (…) Мені не хочеться розчаровувати людей", – відповів американський президент.

Трамп заявив, що його адміністрація "дуже наполегливо працює" над припиненням війни в Україні, а також наголосив, що "можливо, щось вийде" з візиту директора ЦРУ до Москви.

"Ми хотіли б, щоб війна в Україні закінчилася", – додав президент США.

Першим про поїздку Реткліффа повідомив телеканал CBS. Новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

За даними The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації.

За інформацією джерел, Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ.

А в Кремлі своєю чергою заявили, що візит глави ЦРУ пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.