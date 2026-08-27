П’ять дронів залетіли до Молдови під час повітряної атаки Росії на Україну

У ніч проти 27 серпня, коли РФ здійснювала чергову повітряну атаку на Україну, у національний повітряний простір Молдови залетіли п'ять безпілотників.

Про це повідомили у Міноборони Молдови, пише "Європейська правда".

Перший безпілотник, який перетнув державний кордон з України до Республіки Молдова, було виявлено з боку українського міста Біляївка у напрямку селища Паланка о 03:56, після чого він негайно вилетів у тому ж напрямку до України о 03:57.

Другий дрон було помічено з боку населеного пункту Старокозаче поблизу населеного пункту Каплани о 03:59. Він зник із систем моніторингу о 04:10 поблизу села Карагасани.

Третій безпілотник о 04:09 перетнув державний кордон з України у напрямку населених пунктів Паланка – Крокмаз – Оланешти – Пуркарі – Рашкаєці. Згодом, о 04:24, об’єкт зник з радарів поблизу населеного пункту Первомайськ неподалік від прикордонної зони.

Четвертий дрон перетнув державний кордон о 04:16 у напрямку населеного пункту Паланка, після чого продовжив рух до населеного пункту Маяки в Україні.

О 05:50 поблизу пункту пропуску "Сейць – Лісове" дрон перетнув кордон обох країн, а о 06:02 рушив у напрямку КПП "Лісове", покинувши повітряний простір Молдови.

"Несанкціоновані прольоти над повітряним простором нашої країни відбулися внаслідок повітряних атак Російської Федерації на Україну. Національні органи влади спільно з партнерами продовжують моніторинг повітряного простору задля безпеки населення", – заявили у Міноборони Молдови.

Нагадаємо, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу вважає, що часті інциденти з дронами, які порушують повітряний простір країни, пов’язані з наближенням виборів до російської Держдуми.

Тим часом президентка Молдови Мая Санду вважає, що часте порушення повітряного простору її країни російськими безпілотниками пов’язане з "недостатньою підтримкою України для перехоплення".