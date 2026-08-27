ЗМІ: у Гаазі помер засуджений за геноцид у Сребрениці Ратко Младич

У Гаазі помер засуджений за геноцид у Сребрениці командир боснійських сербів Ратко Младич.

Про це повідомив сербський телеканал Informer, пише "Європейська правда".

Младич помер у 85-річному віці у в’язниці ООН у Гаазі після тривалого погіршення стану здоров’я. Раніше його захист просив про дострокове звільнення або переведення до медичного закладу в Сербії, однак суд відхилив це клопотання.

Погоджуючись із тим, що він "перебуває на завершальному етапі свого життя", суддя Грасіела Гатті Сантана зазначила, що умови у в'язниці ООН та її лікарні в Гаазі "є настільки високої якості, що комфорт Младича може бути забезпечений у максимальному обсязі".

У липні 2021 року Младича за фінальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці.

Минулого року він вже клопотав про звільнення, адвокати також посилалися на тяжкий стан здоров’я і стверджували, що йому лишається жити можливо місяць. Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів ООН тоді відхилив клопотання з поясненням, що в’язниця забезпечує медичну допомогу на достатньому рівні.

Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-1995 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, також засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

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