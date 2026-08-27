Польща готова налагодити спільне виробництво Patriot з Україною

Польща має виробничу спроможність та готовність розпочати виробництво на своїй території ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot і готова до співпраці з Україною у цьому напрямку.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський 27 серпня, на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО за участю заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі.

Польща може розглянути питання щодо спільного виробництва перехоплювачів для систем ППО Patriot разом з Україною.

"Польща є однією з країн, які заявили про спроможність і готовність виробляти PAC-3 у Польщі… Ми розглядаємо виробництво засобів ураження PAC-3 у Європі як щось важливе, що зміцнює європейську безпеку", – заявив Залевський.

Він додав, що розгортання виробництва перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot поза межами США є важливим також для Сполучених Штатів, оскільки в промисловій сфері існує досить очевидний дефіцит виробничих потужностей.

"Ми не хочемо конкурувати ані з українцями, ані з німцями, ані з будь-ким іншим. Тож якщо було б можливо створити певну форму співпраці між компаніями, між країнами – це добре", – наголосив польський міністр, відповідаючи на запитання "ЄвроПравди".

Він додав, що це виробництво "безумовно, має підтримувати не лише НАТО, але й Україну, можливо, насамперед Україну, у першу чергу".

"Важливо, що ми маємо свої потужності, маємо компетенції, і ми хотіли б долучитися до цього виробництва. І якщо виявиться, що це буде разом з українцями, або з німцями, або з українцями та німцями – це добре. Бо ми не хочемо конкурувати, ми хочемо зміцнити нашу безпеку", – підкреслив Павел Залевський.

За його словами, Польща наразі перебуває в тісному контакті з виробником Patriot Lockheed Martin та американською адміністрацією щодо цього питання.

"Ми очікуємо, з одного боку, промислових рішень, а з іншого боку – політичних рішень", – додав польський посадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", кілька місяців тому Польща передала Україні ракети PAC-3 для систем Patriot. Прем’єр-міністр Дональд Туск тоді повідомив, що йшлося про п’ять ракет.

Пізніше, після інциденту з падінням російської ракети в Польщі Туск анонсував, що найближчим часом Варшава розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

13 серпня заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що ухвалення рішення про передачу Україні додаткових ракет для системи Patriot вже готується.