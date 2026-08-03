Зеленський розповів, як і з ким веде переговори про майбутню антибалістичну систему "Фрея"

Президент України поставив послам України задачу залучення нових партнерів до європейської антибалістичної коаліції та розповів про переговори з цього приводу.

Про це йшлося у його виступі на нараді послів у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це "одна з найбільш амбітних ідей України". "Тому "Фрея" має бути вашим пріоритетом", – звернувся він до послів.

За словами президента, "Фрея" буде "швидкою у виробництві" та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями.

"Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову. Але вирішальною є співпраця з тими європейськими державами і компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи", – заявив він.

За словами Зеленському, через це зараз ведуться переговори, де кожна з учасниць коаліції представлена "у тристоронньому форматі" – на рівні лідера, радника з нацбезпеки та виробника або виробників необхідного обладнання. До коаліції входять 10 держав – Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, а також 12 компаній-виробників

"Але антибалістична коаліція і проєкт "Фрея" відкриті до приєднання інших учасників, які здатні справді посилити загальноєвропейську безпеку… Наприклад, країни, які не мають відповідних виробництв, але мають протиракети для Patriot і інвестують цими ракетами в нашу спроможність захищати наше небо – ми з задоволенням на них чекаємо в цій антибалістичній коаліції", – пояснив Зеленський.

Раніше єврокомісар з питань оборони розповів, якою бачить "антибалістичну коаліцію" Європи.

13 липня у Парижі "антибалістична коаліція" почала роботу над системою протиракетної оборони Європи.

"ЄвроПравда" тоді дізналася, які виробники увійшли до складу коаліції.