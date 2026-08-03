"Треба їм робити проблеми": Зеленський розповів, як нові санкції вплинуть на балістику з Росії

Президент України вважає, що санкційний тиск здатен вплинути на здатність російської, а також північнокорейської промисловості виробляти ракети.

Про це він заявив на загальній нараді послів у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський вважає, що санкційний тиск, якого досягли українські посадовці, у тому числі дипломати, вже має результати.

"Вже ви багато зробили, я вам вдячний. Наприклад, багато робиться, щоб ускладнити існування російському "тіньовому флоту", і тут є вагомий результат, і так само – в блокуванні росіян, які працюють на цю війну. Зараз треба зосередитись на тому, що Путін вважає своєю фінальною ставкою – а саме на балістиці та всіх видах російських дронів, всіх відповідних російських виробництвах", – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що зараз санкційні прогалини дозволяють оборонці обходити обмеження.

"Російські підприємства, які виробляють балістику, досі не перебувають під глобальними жорсткими санкціями всього світу. Із 17 ключових підприємств частина – не під санкціями Америки, Британії, Японії, Швейцарії. Уявіть собі! У виробництві балістичних ракет більшість з них можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів", – пояснив президент.

Зеленський заявив про необхідність більшої синхронізації санкцій, що унеможливить їхній обхід.

"Якщо одних тільки санкцій недостатньо, треба тиснути іншими юридичними, формальними, неформальними, часто навіть публічними методами. Кожен банк і фінансовий агент, який задіяний у російських схемах, усі транзитні канали повинні відчути, що у них проблеми. Треба їм робити проблеми", – пояснив президент.

Днями в Ірландії підтвердили, що ЄС переглядає підхід до санкцій проти Росії.

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