Туреччина закликає РФ та Україну до безпеки на Чорному морі після атаки дронів

У вівторок Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що Анкара серйозно стурбована нападами на цивільні судна в Чорному морі, незважаючи на "всі наші попередження", додавши, що уважно стежить за станом своїх громадян.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, вантажне судно, що прямувало до Туреччини, зазнало удару безпілотника біля узбережжя Чорного моря в Росії; всі 22 члени екіпажу були евакуйовані, а троє, ймовірно, отримали серйозні травми.

Як повідомило Генеральне управління морських справ Туреччини, до складу екіпажу входили 13 громадян Туреччини.

За попередніми оцінками, пошкодження отримала житлова частина судна та ніс, а на борту спалахнула пожежа.

Управління не назвало, хто несе відповідальність за напад.

Зазначимо, в ніч проти 29 травня РФ завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, яке йшло з порту в Одеській області до Туреччини, внаслідок атаки спалахнула пожежа.

У грудні 2025 року МЗС Туреччини виступило із занепокоєнням після атаки на судно турецької компанії, яке було пошкоджено в українському порту Чорноморськ.

Тоді Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.