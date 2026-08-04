Єврокомісія планує заборонити імпорт російської нафти в ЄС "у належний час"

Європейська комісія продовжує працювати над пропозицією щодо повної заборони імпорту російської нафти у ЄС і представить її у належний час.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

ЄС не відмовився від ідеї повної заборони російської нафти і готує відповідну пропозицію.

"Перш за все, наша мета – заборонити всі російські енергоносії на європейських ринках. Ми впевнено рухаємося до успішного завершення цієї стратегії", – заявила Ітконен, відповідаючи на запитання "ЄвроПравди" про те, коли ЄС нарешті дозволить Україні припинити транзит російської нафти в Угорщину та Словаччину.

Вона нагадала, що російська нафта перебуває під санкціями ЄС – а для Угорщини та Словаччини був запроваджений виняток з санкційної заборони, і наразі "вони мають дозвіл і їм дозволено імпортувати російську нафту".

Тим не менш, Єврокомісія тісно співпрацює як з Угорщиною, так і зі Словаччиною, "щоб допомогти їм диверсифікувати джерела постачання та відмовитися від російської нафти". "Водночас ми працюємо над пропозицією щодо заборони російської нафти в ЄС, і вона буде представлена у належний час", – повідомила Анна-Кайса Ітконен.

Як повідомляла "Європейська правда", до п’ятірки найбільших імпортерів російської нафти у світі, крім Угорщини та Словаччини, зараз входять Китай, Індія та Азербайджан.

Наразі запровадити більш жорсткі санкції проти тих, хто закуповує російські нафту та газ, готуються США – раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.

Більше про санкції ЄС проти РФ у матеріалі кореспондентки "ЄвроПравди" Тетяни Висоцької з Брюсселя: "Компроміси заради санкцій. Як ЄС домовився про нову хвилю тиску на Росію і що довелося "здати".